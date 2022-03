Der französische Impfstoffhersteller Valneva ist derzeit wieder in aller Munde. Zwar warten die Franzosen nach wie vor auf die EU-Zulassung des Impfstoffs VLA2001, doch es gibt endlich einen klaren Zeitplan. So hat die Europäische Arzneimittelbehörde einen zweiten Fragenkatalog an Valneva verschickt und gleichzeitig angekündigt, die Zulassung vermutlich im April zu erteilen.

Für die Beantwortung des ersten Fragenkatalogs hat Valneva lediglich zwei Tage benötigt. Es ist also davon auszugehen, dass es auch dieses mal keine Probleme geben wird. Gleichzeitig beginnen die Franzosen in Kürze mit der Auslieferung der ersten Impfstoffdosen an das Königreich Bahrain, das die Zulassung bereits Anfang März erteilt hatte. An der Börse ...

