Bei Bayer knallen die Sektkorken. Immerhin errechnet sich im Vergleich zur Vorwoche ein Zugewinn von 4,77 Prozent. Kursgewinne feierte der Titel an insgesamt fünf der fünf Sitzungen . Besonders bemerkenswert war dabei das Plus vom Mittwoch in Höhe von 1,86 Prozent. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Bayer, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Daher hat Bayer es jetzt selbst in der Hand!

Langfristig befindet sich Bayer momentan in Aufwärtstrends. Schließlich verläuft der wichtige GD200 bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...