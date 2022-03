Was waren das für harte Wochen für die sonst so erfolgsverwöhnten BioNTech-Aktionäre? Allein zwischen Ende November und Anfang März verlor der Kurs rund zwei Drittel an Wert und schlug zu Beginn vergangener Woche bei nur noch 120 US-Dollar auf. Dort jedoch startete ein absolut spektakuläres Comeback, zu dem die explodierenden Fallzahlen sicher einen großen Beitrag geleistet haben…

Denn mitten rein in die Lockerungsdiskussionen beispielsweise in Deutschland steigt die Zahl der Neuinfektionen auf den höchsten Stand aller Zeiten. Darauf hat BioNTech mittlerweile reagiert und in den USA einen weiteren Zulassungsantrag für eine vierte Corona-Impfung gestellt. Welch großes Potenzial die Börsen darin sehen, zeigt ...

