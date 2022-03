Die vergangene Woche endete für Siemens mit einem kräftigen Anstieg. Immerhin beträgt das Plus im Vergleich zur Vorwoche rund 6,88 Prozent. An drei der fünf Tage ging es für die Aktie nach oben. Dabei bekam Siemens insbesondere am Mittwoch mit einem Plus von 6,14 Prozent kräftig Oberwasser. Der weitere Tagesverlauf wird zeigen, ob sich hier kurzfristig eine Trading-Gelegenheit eröffnet. Die Technik:

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Siemens-Aktie. Einfach hier klicken.

Die Ausgangslage verbessert sich durch diesen Kursschub deutlich. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund zwei Prozent für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...