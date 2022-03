Beim französischen Impfstoffhersteller Valneva ist es endlich soweit! Denn in den nächsten Tagen sollen die ersten Dosen des Impfstoffs VLA2001 ausgeliefert werden. Die Premierenlieferung geht dabei in das Königreich Bahrain, das die Zulassung für den Impfstoff bereits Anfang März erteilt hat. In Kürze sollen dann auch Auslieferungen in die EU erfolgen.

Denn die Europäische Arzneimittelagentur EMA hatte angekündigt, die Zulassung für den Totimpfstoff vermutlich im April zu erteilen, sofern Valneva die gestellten Fragen zufriedenstellend beantworten kann. Doch davon ist auszugehen. Die Abnahmemenge der EU beläuft sich auf insgesamt 60 Millionen Impfstoffdosen. An der Börse feiert Valneva derzeit das große ...

