Wochen- und monatelang war spekuliert worden, wann es beim französischen Impfstoffhersteller Valneva endlich losgeht. Und jetzt dürfte es in Kürze soweit sein. Denn Valneva hat angekündigt, noch im März mit der Auslieferung des Impfstoffs an das Königreich Bahrain zu beginnen. In Kürze soll dann auch die EU als Abnehmer folgen, wobei hier allerdings noch eine Hürde zu nehmen ist.

So fehlt nach wie vor die Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur. Doch Valneva ist optimistisch, diese Zulassung im April zu bekommen. Spätestens im Mai soll dann die Auslieferung der 60 Millionen bestellten Impfstoffdosen beginnen. Die Börse honoriert diese tolle Perspektive derzeit mit einer massiven Rallye. ...

