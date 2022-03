Nach wochenlanger Talfahrt ist BioNTech momentan wieder so etwas wie die Aktie der Stunde. Denn seit den Tiefs Anfang März konnte der Kurs massiv zulegen. So kletterte BioNTech in den vergangenen zehn Tagen um mehr als 35 Prozent. Ein solcher Anstieg ist nach dem herben Verlust in den letzten Monaten allerdings auch bitte nötig. Immerhin verlor BioNTech zwischen Ende November und Anfang März rund zwei Drittel an Wert…

Doch mit den steigenden Fallzahlen kehrt auch für den Impfstoffhersteller die Perspektive zurück. Denn Impfungen zum Schutz vor schweren Krankheitsverläufen dürften uns auch in den kommenden Jahren noch begleiten. Folgerichtig hat BioNTech in der vergangenen Woche gemeinsam mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...