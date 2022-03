Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Einen klaren Zuwachs gab es für den heimischen Markt, der ATX handelte zwar zeitweise deutlich im negativen Bereich, konnte sich aber gegen Ende hin erholen und mit einem Plus von 0,8% aus dem Handel gehen, was auf die gesamte Woche gesehen einen Zuwachs von 4,8% bedeutete. Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stand am Freitag auch ein Telefonat zwischen dem US-Präsidenten Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping an. Biden appellierte dabei, sich gemeinsam mit China für Frieden in der Welt einzusetzen, der chinesische Präsident sagte laut einem Bericht des staatlichen Fernsehsenders CCTV, dass dieser Krieg in der Ukraine etwas sei, was China nicht sehen wolle. Eine uneinheitliche Entwicklung gab es am Freitag ...

