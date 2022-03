Nach wochenlanger Talfahrt ist BioNTech momentan wieder so etwas wie die Aktie der Stunde. Denn seit den Tiefs Anfang März konnte der Kurs massiv zulegen. So kletterte BioNTech in den vergangenen zehn Tagen um mehr als 35 Prozent. In Kürze könnte die jüngste Rallye nun weitere Nahrung bekommen, denn in der kommenden Woche steht ein enorm spannendes Event auf der Agenda…

So wird BioNTech am 30. März über die Zahlen für das vierte Quartal und damit auch für das gesamte Geschäftsjahr 2021 berichten. Viel wichtiger dürfte allerdings auch der Ausblick für die kommenden Monate werden. So kehrt mit den steigenden Fallzahlen auch für den Impfstoffhersteller wieder die ganz große Perspektive zurück, da mit diesen erneut explodierenden Zahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...