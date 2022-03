Heute im gabb: Um 11:00 liegt der ATX TR mit +0.28 Prozent im Plus bei 6855 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -12.66% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +5.69% auf 8.075 Euro, dahinter Warimpex mit +3.55% auf 0.845 Euro und AT&S mit +2.41% auf 47.725 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14399 ( -0.53%, Ultimo 2021: 15884, -9.35% ytd). - PIR-News: S&T-Zahlen, Andritz-Auftrag, Aktienkäufe bei Palfinger, Research zu Verbund, Mayr-Melnhof, CA Immo, Flughafen ....- startup300 nennt Next Steps nach dem Delisting- Unser Robot sagt: Mayr-Melnhof, Post, Pierer Mobility und weitere Aktien auffällig; Bernd Spalt führt im CEO-Ranking- Börsegeschichte 21.3.: Viele Indexevents und Amag 4000- Aleš Stárek, FACC, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in ...

