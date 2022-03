Nachlese Podcast Freitag. Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2768 , alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - startup300 ging von der Börse, Vorstand Bernhard Lehner teilt folgendes mit: "Mit 19. März 2022 ist der Handel der startup300 AG Aktie am direct market plus der Wiener Börse beendet. Damit enden auch alle Verpflichtungen der startup300 AG zur Veröffentlichung von Jahresabschlüssen, ad-hoc Meldungen oder DD-Meldungen. Wir werden den Jahresabschluss 2021 voraussichtlich auf unserer Website veröffentlichen und dann in dieser Gruppe teilen. Bei der ordentlichen Hauptversammlung am 31. Mai 2022 wird ein Antrag gestellt auf die gesetzliche vorgeschriebene Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien. Mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...