DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank ist nach den Worten ihres Chairman Jerome Powell zu aggressiveren Zinserhöhungen bereit, wenn dies zur Inflationsbekämpfung notwendig sein sollte. "Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass es angemessen ist, aggressiver vorzugehen, indem wir den Leitzins um mehr als [einen Viertelprozentpunkt] auf einer oder mehreren Sitzungen anheben, werden wir das tun", sagte Powell laut veröffentlichtem Text bei einer Konferenz in Washington. Die Fed hat ihren Leitzins in der vergangenen Woche um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 0,25 bis 0,50 Prozent angehoben. Zugleich deuteten Prognosen der Mitglieder des Offenmarktausschusses FOMC darauf hin, dass sie den Leitzins bis Ende dieses Jahres auf knapp unter 2 Prozent und im nächsten Jahr auf etwa 2,75 Prozent anheben wollen. Die meisten von ihnen sind der Ansicht, dass ein neutraler Zinssatz bei einer angenommenen Inflation von 2 Prozent bei 2,50 Prozent liegt. Powell zufolge hatten sich die Inflationsaussichten schon vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine "erheblich verschlechtert", und er warnte, dass die Auswirkungen des Krieges in Europa und die massiven Sanktionen gegen Russland die Lieferkettenprobleme verschärfen und wichtige Rohstoffe verknappen könnten. Der Fed-Chairman bekannte sich zugleich zu dem Ziel, mit der bevorstehenden geldpolitischen Straffung keine Rezession auszulösen. Eine "weiche Landung" sei immer noch möglich, sagte er und verwies auf drei Fälle in den vergangenen 60 Jahren, in denen das der Fed gelungen sei. Er fügte aber hinzu: "Niemand erwartet, dass eine weiche Landung in der gegenwärtigen Situation einfach zu bewerkstelligen ist - wie derzeit überhaupt nur wenig einfach ist."

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

21:05 Adobe Inc, Ergebnis 1Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.445,75 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.342,50 -0,2% Nikkei-225 27.224,11 +1,5% Hang-Seng-Index 21.593,95 +1,8% Kospi 2.712,14 +1,0% Shanghai-Composite 3.252,83 -0,0% S&P/ASX 200 7.341,10 +0,9%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Positive Vorzeichen dominieren am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien. Die Aktienmärkte der Region profitieren von einem stärkeren Dollar. Die im Gegenzug schwächeren heimischen Währungen verbessern die Chancen der exportorientierten asiatischen Unternehmen auf den internationalen Märkten. Die nach falkenhaften Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell ebenfalls gestiegenen Anleiherenditen verhelfen den Aktien japanischer Finanzwerte zu Kursgewinnen. Mitsubishi UFJ verbessern sich um 4,7 Prozent und Tokio Marine Holdings um 5,5 Prozent. In Hongkong erholen sich Immobilienwerte. Sie waren am Vortag unter Druck geraten, nachdem die Aktien des angeschlagenen Immobiliengiganten China Evergrande wieder einmal vom Handel ausgesetzt worden waren - wegen einer bevorstehenden Mitteilung, wie es zunächst hieß. Nun wurde bekanntgegeben, dass Evergrande die Bilanzvorlage für 2021 verschiebt. Während die Evergrande-Aktie noch nicht wieder gehandelt wird, verteuern sich Country Garden Holdings um 6,3 Prozent. Longfor legen um 1,6 Prozent zu. Im Technologiesektor rücken Alibaba um 5,2 Prozent vor. Das Unternehmen hat den Rahmen für seinen Aktienrückkauf auf 25 Milliarden Dollar erweitert. Mit Enttäuschung werden die Zahlen von Hong Kong & China Gas (-14,2%) aufgenommen. In der ganzen Region folgen Aktien des Ölsektors den Ölpreisen nach oben. Inpex steigen in Japan um 8,7 Prozent, der Kurs des im Rohstoffhandel tätigen Handelskonzerns Mitsubishi Corp klettert um 7 Prozent. CNOOC in Hongkong legen um 4,8 Prozent zu.

US-NACHBÖRSE

Mit einem deutlichen Kursplus hat die Nike-Aktie im nachbörslichen Handel am Montag auf die Geschäftszahlen reagiert, die der Sportartikelhersteller nach der Schlussglocke vorgelegt hatte. Umsatz und Gewinn hatten im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen. Die Aktie legte daraufhin um 5,3 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.552,99 -0,6% -201,94 -4,9% S&P-500 4.461,18 -0,0% -1,94 -6,4% Nasdaq-Comp. 13.838,46 -0,4% -55,38 -11,6% Nasdaq-100 14.376,09 -0,3% -43,99 -11,9% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 1,10 Mrd 3,44 Mrd Gewinner 1.314 2.208 Verlierer 2.009 1.094 Unverändert 129 133

Etwas leichter - Die Aussicht auf möglicherweise noch aggressivere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank hat zu Wochenbeginn für leichte Abgaben an der Wall Street gesorgt. Die Fed ist dazu bereit, wenn dies zur Bekämpfung der weiter steigenden Inflation notwendig sein sollte, so Fed-Chairman Jerome Powell. "Die Fed hat bereits signalisiert, dass sie die Inflation viel stärker bekämpfen will, indem sie sechs weitere Zinserhöhungen im Jahr 2022 in Aussicht stellt, aber nach den jüngsten Äußerungen zu urteilen, ist es gut möglich, dass wir auf der Mai-Sitzung sogar eine Anhebung um 50 Basispunkte sehen werden", sagte Fawad Razaqzada von ThinkMarkets. Mit Blick auf die weiteren Entwicklungen im Ukraine-Krieg machte sich bei den Investoren zudem wieder Vorsicht breit. Denn die Kämpfe gehen mit unverminderter Härte weiter und es zeichnet sich keine friedliche Lösung ab. Boeing verloren 3,6 Prozent und waren damit schwächster Wert im Dow-Jones-Index. Auslöser war die Meldung, dass im Südwesten Chinas eine Boeing-737 der Fluggesellschaft China Eastern mit 132 Menschen an Bord abgestürzt ist.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,12 +17,9 1,94 139,0 5 Jahre 2,33 +18,3 2,14 106,6 7 Jahre 2,35 +17,1 2,18 91,5 10 Jahre 2,31 +15,6 2,15 79,7 30 Jahre 2,53 +10,8 2,43 63,4

Mit den Aussagen von Fed-Chairman Powell ging es mit den Renditen am Anleihemarkt steil nach oben. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 15,6 Basispunkte auf 2,31 Prozent - der höchste Stand seit Mai 2019. Damit liegen die Renditen für zwei- bis 30-jährige Anleihen über der Marke von 2 Prozent, sagte Vermögernsverwalter Louis Navellier. Er sieht in der sich abflachenden Kurve eine Gegenkraft zur aggressiven Rhetorik der US-Notenbank. "Die Marktkräfte treiben die Renditen von Staatsanleihen in die Höhe, und die Fed muss darauf reagieren", so der Teilnehmer.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:50 Uhr % YTD EUR/USD 1,0985 -0,3% 1,1022 1,1048 -3,4% EUR/JPY 132,23 +0,4% 131,68 131,70 +1,0% EUR/GBP 0,8366 -0,0% 0,8370 0,8400 -0,4% GBP/USD 1,3129 -0,3% 1,3168 1,3152 -3,0% USD/JPY 120,39 +0,8% 119,47 119,21 +4,6% USD/KRW 1.218,60 -0,0% 1.218,74 1.215,30 +2,5% USD/CNY 6,3651 +0,1% 6,3560 6,3640 +0,1% USD/CNH 6,3753 +0,1% 6,3711 6,3746 +0,3% USD/HKD 7,8275 +0,0% 7,8249 7,8253 +0,4% AUD/USD 0,7391 -0,1% 0,7399 0,7392 +1,8% NZD/USD 0,6875 -0,1% 0,6884 0,6894 +0,7% Bitcoin BTC/USD 42.255,25 +2,7% 41.148,60 41.121,89 -8,6%

Der Dollar legte mit der Aussicht auf möglicherweise noch stärker steigende Zinsen in den USA zu - der Dollar-Index gewann 0,3 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 114,90 112,12 +2,5% 2,78 +54,3% Brent/ICE 119,15 115,62 +3,1% 3,53 +30,4%

Die Ölpreise legten kräftig zu und befeuerten die Inflationssorgen. So wächst die Zustimmung in Europa, russisches Erdöl mit einem Embargo zu belegen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.936,63 1.936,23 +0,0% +0,40 +5,9% Silber (Spot) 25,36 25,23 +0,5% +0,13 +8,8% Platin (Spot) 1.043,91 1.040,96 +0,3% +2,95 +7,6% Kupfer-Future 4,70 4,71 -0,3% -0,02 +5,4%

Der Goldpreis profitierte mit den Powell-Aussagen zur hohen Inflation in den USA von seinem Status als Inflationsschutz.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

UKRAINEKRIEG

Russland hat den US-Botschafter in Moskau einbestellt und den USA vorgeworfen, die bilateralen Beziehungen "an den Rand des Abbruchs" gebracht zu haben. Die Äußerungen von US-Präsident Joe Biden, der Kreml-Chef Wladimir Putin als "Kriegsverbrecher" bezeichnet hatte, seien "eines hochrangigen Staatsmannes unwürdig", erklärte das russische Außenministerium.

POLITIK USA / CHINA

