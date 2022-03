Der amerikanische Industriekonzern Stanley Black & Decker Inc. (ISIN: US8545021011, NYSE: SWK) zahlt an diesem Dienstag eine vierteljährliche Dividende von 79 US-Cents je Aktie für das erste Quartal an seine Aktionäre aus. Record day war der 8. März 2022. Im September 2021 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal eine Anhebung der Dividende um 9 Cents bzw. 13 Prozent. In den letzten ...

