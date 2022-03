Aktien: Moderna mit neuem Vakzin - Aktie über Widerstand gepusht

Anzeige / Werbung Moderna kündigte am Dienstag ein Programm zur Entwicklung eines Kombinationsimpfstoffs an, der gegen Covid-19, die Grippe und das Respiratorische Synzytialvirus schützen soll. Die Aktie klettert weiter. Moderna hat das Programm in der Vergangenheit ausgiebig als einen Schritt in seinem langfristigen Plan diskutiert, einen einzigen jährlichen Auffrischungsimpfstoff zu entwickeln, der gegen eine Reihe von Atemwegsviren schützt. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil.



Moderna testet bereits einen eigenständigen Grippeimpfstoff und testet verschiedene Versionen seines Impfstoffs Covid-19. Aktuell hat Moderna einen kombinierten Grippe- und Covid-19-Impfstoff in der präklinischen Entwicklung. Das neue Programm, das unter dem Namen mRNA-1230 bekannt werden soll, ist ein Teil des Plans von Moderna für die Postpandemie-Ära. Moderna diese Wirkstoff als "pan-respiratorischen jährlichen Booster" bezeichnet. Der Plan beginnt mit einer Covid-19-Auffrischung im Herbst 2022, die auch gegen den Omicron-Stamm schützt. Danach würde das Unternehmen die Impfung schrittweise ausweiten, um gegen Covid-19 und Grippe sowie gegen Covid-19 und Grippe und RSV zu schützen.



Moderna-Aktie ausgebrochen

Ob sich der Plan von Moderna so umsetzen lässt, bleibt offen. Die Aktionäre haben allerdings schon reagiert und pushen die Aktie über den Widerstand bei rund 177 Dollar hinaus. Der MACD (Momentum) steigt ebenfalls und stützt den Aufschwung. Der nächste Widerstand liegt knapp unterhalb der 200-Tagelinie (rot) bei 242 Dollar. Die nächste Unterstützung ist das Jahrestief bei 122 Dollar. Enthaltene Werte: US7170811035,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026,NL0015436031

