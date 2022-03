DJ Glambou Holding AG: Bernd Stadlwieser (vorher CEO MCH Group) wird Delegierter des Verwaltungsrats

PRESSEMITTEILUNG

Zürich, 23. März 2022

Glambou: Bernd Stadlwieser (vorher CEO MCH Group) wird Delegierter des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat von Glambou hat Bernd Stadlwieser per 01.01.2022 zum Delegierten des Verwaltungsrats mit Gesamtleitungsfunktion ernannt. Im Zuge seiner Ernennung wird die Unternehmensleitung organisatorisch neu aufgestellt.

In seiner neuen Funktion als Delegierter des Verwaltungsrats wird Bernd Stadlwieser, bisher Verwaltungsrat, die Gesamtleitung von Glambou übernehmen und als Bindeglied zwischen dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung fungieren. Bernd Stadlwieser verfügt über grosse Erfahrung auf Geschäftsleitungsebene internationaler Konzerne im Uhren-, Schmuck- und Luxusbereich. Unter anderem war er über 13 Jahre als Direktor bei Swarovski und über zehn Jahre als Group CEO des global tätigen Schmuckkonzerns Thomas Sabo tätig. Thomas Sabo hat er zu einem global tätigen, erfolgreichen Schmuckkonzern geformt. Zuletzt hatte er die Position als CEO der traditionsreichen Basler MCH Group inne.

Im Zuge seiner Ernennung wurde die oberste Führungsstufe, bestehend aus Cornelius Lauritzen (CEO), Orsolya Zimanyi (CFO), Bada Lehner (COO) und Julie De Cuyper (Creative Director), organisatorisch neu auf einer Hierarchiestufe gegliedert. Die Mitglieder der obersten Führungsebene berichten fortan direkt an Bernd Stadlwieser.

Bernd Stadlwieser sagt: «Glambou ist ein dynamisches und stark wachsendes Unternehmen, das mit der innovativen Plattformlösung bestens für die Entwicklungen in der Schmuckbranche positioniert ist. Ich freue mich, die erfolgreiche Entwicklung in Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitenden noch stärker voranzutreiben und Glambou zu einem führenden Unternehmen im Schmuckbereich zu etablieren.»

Kontakt Glambou:

Glambou Holding AG Cornelius Lauritzen, CEO contact@glambou.com www.glambou.com

Medienkontakt:

Dynamics Group Moritz Stähelin mst@dynamicsgroup.ch www.dynamicsgroup.ch Über Glambou

Glambou Holding AG ist ein wachsendes Unternehmen aus der Schweiz mit Sitz in Zug, das einen Multi-Marken Online-Marktplatz für Designerschmuck sowie mehrere Shop-in-Shops in Premium-Kaufhäusern in DACH betreibt. Glambou AG, eine Tochtergesellschaft der Glambou Holding AG, ist ein kuratierter Marktplatz für Schmucklabels mit hochwertigen und stylischen Produkten mit individuellem Anspruch. Die Glambou Gruppe wird operativ von CEO Cornelius Lauritzen geführt, der Verwaltungsrat besteht aus Bernd Stadlwieser, ehemaliger Group CEO von Thomas Sabo und der MCH, und Andrin Schaerli, Managing Partner des Family Office Lakeshore Group aus Zürich.

