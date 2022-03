Klaus della Torre, RBI, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte1. Börsengang der RBI2. Unser U4 Charity Konzert mir 550 Gästen und wichtigen Vertretern des österreichischen Kapitalmarkts3. 1. Investorenkonferenz in Zürs vor mehr als 20 Jahren Hintergrund: Im Börse Social Magazine #60 wählten wir gemeinsam mit firesys und 50 MarktteilnehmerInnen, die je 5 Inputs bringen können (also Sample 250 am Ende der 250er-Feiern der Wiener Börse) den lässigsten Moment in der Wiener Börsegschichte. Siehe digital unter https://boerse-social.com/pdf/magazines/bsm_60 . (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.03.)

