Wegen des Krieges in der Ukraine am 24. Februar 2022 rechnet Agrana nach derzeitigem Stand der internen Werthaltigkeitsprüfungen per heutigem Tage mit einer großteils zahlungsunwirksamen Ergebnisminderung (EBIT) aus Asset- und Goodwill- Abschreibungen/Wertminderungen in einer Bandbreite von 65 Mio. bis 85 Mio. Euro. Derzeit laufe auf Ebene der Agrana Beteiligungs-AG die Konzernprüfung durch den Wirtschaftsprüfer, daher könne der tatsächliche Abschreibungs-/Wertminderungsbedarf zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht exakt beziffert werden, so das Unternehmen. Bislang erwartete die Agrana-Gruppe für das Geschäftsjahr 2021|22 (1. März 2021 bis 28. Februar 2022) ein Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) in Höhe von zumindest 86,6 Mio. Euro (Guidance: deutlicher Anstieg, zumindest +10 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...