Die Analysten von Raiffeisen Research meinen in einer Kurzmitteilung zur jüngsten Agrana-Meldung, wonach eine Wertminderung aufgrund des Russland/Ukraine-Konflikts notwendig sei: "Agrana hat Wertberichtigungen in Höhe von 65-85 Mio. Euro im Zusammenhang mit Kriegseffekten ad-hoc veröffentlicht. Angesichts des Engagements am russischen und ukrainischen Markt (ca. 4 % des Konzernumsatzes und der lokalen Produktion) kommen die angekündigten Abschreibungen unserer Ansicht nach nicht aus heiterem Himmel, dennoch stufen wir das Ereignis als negativ ein und verweisen auf das direkte und indirekte Engagement des Unternehmens. In unserem Report zu direkten und indirekten Exposures von österreichischen Unternehmen in Verbindung mit den kriegerischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...