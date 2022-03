DGAP-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Prognose

SNP veröffentlicht Ausblick und bestätigt Wachstumskurs: Deutliche Steigerung der Profitabilität geplant Heidelberg, 23. März 2022 - Die SNP SE (ISIN: DE0007203705), ein weltweit führender Anbieter von Software zur Bewältigung komplexer digitaler Transformationsprozesse, hat heute die Prognose für das laufende Geschäftsjahr sowie eine Mittelfristplanung bis 2024 beschlossen. Demnach plant das Unternehmen für das Jahr 2022 mit weiterem Wachstum bei Umsatz und Ergebnis: Im Vergleich zum Vorjahr soll der Umsatz auf 170 Mio. € bis 190 Mio. € steigen (2021: 167,0 Mio. €; 2021 like-for-like*: rund 160 Mio. €). Hinsichtlich des operativen Ergebnisses geht SNP von einer Steigerung des EBIT auf 10,5 Mio. € bis 13 Mio. € aus (2021: 6,3 Mio. €). Das EBITDA wird vor allem wegen der Abschreibungen auf die immateriellen Vermögenswerte, die durch die 2021 getätigten Akquisitionen zugegangen sind (PPA-Abschreibungen), absolut stärker steigen als das EBIT. Die SNP-Gruppe wird 2022 dazu nutzen, um den Wachstumskurs fortzuführen, ihre Softwareplattform zu erweitern und ihre Angebote im Bereich Data Analytics und Data Management auszubauen. Mit dem neuen Strategieprogramm ELEVATE stellt SNP die Weichen für den mittel- und langfristigen Erfolg des Unternehmens. Die Eckpunkte von ELEVATE sind: - Ausbau der Führungsposition im Kernmarkt Transformation - Expansion des adressierbaren Marktes (Portfolio und Technologie) - Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen mit wiederkehrenden Umsätzen - Skalierbares Softwarewachstum durch das Partnergeschäft - Nachhaltige Verbesserung der operativen Effizienz in allen Unternehmensbereichen Mit ELEVATE strebt das Unternehmen bis 2024 eine Steigerung der Umsatzerlöse auf mehr als 230 Mio. € an. Die EBIT-Marge soll bis zum Jahr 2024 um mehr als 10 Prozentpunkte gegenüber 2021 zulegen. "Unser neues Strategieprogramm ELEVATE ist darauf fokussiert, die großen Wachstumschancen der SNP zu realisieren. Und mehr als jemals zuvor in der Geschichte der SNP geht es darum, unser Wachstum profitabel zu gestalten und so eine deutliche Ausweitung unserer operativen Marge zu erreichen" so Michael Eberhardt, CEO der SNP SE. Sowohl die Prognose für 2022 als auch die Mittelfristplanung berücksichtigen keine möglichen Effekte aus dem Krieg in der Ukraine und basieren auf der Annahme, dass es keine erneute Zunahme der Beeinträchtigungen durch die COVID-Pandemie gibt. Allerdings beobachtet das Unternehmen die Entwicklung und deren wirtschaftlichen Risiken mit der gebotenen Sorgfalt. * Als Pro-forma-Kennzahl unterscheiden sich die like-for-like-Umsätze 2021 von dem für 2021 in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Umsätzen durch das Hinzurechnen der von Datavard und EXA 2021 vor ihrem jeweiligen Akquisitionsstichtag erzielten Umsätze (12,5 Mio. €) und die Eliminierung der Umsätze, welche die SNP Poland 2021 vor ihrem Verkauf erzielt hat (19,5 Mio. €). Über SNP SNP ist ein weltweit führender Anbieter von Software zur Bewältigung komplexer digitaler Transformationsprozesse. Anders als klassische IT-Beratung im ERP-Umfeld setzt SNP auf einen automatisierten Ansatz mit Hilfe eigens entwickelter Software: Mit der Data Transformation Platform CrystalBridge(R) und dem SNP BLUEFIELDTM-Ansatz können IT-Landschaften deutlich schneller und sicherer umstrukturiert, modernisiert und Daten sicher in neue Systeme oder in Cloud-Umgebungen migriert werden. Dies gewährt Kunden klare qualitative Vorteile bei gleichzeitig reduziertem Zeit- und Kostenaufwand. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.350 Mitarbeitende. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 144 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Weitere Informationen unter www.snpgroup.com Ansprechpartner SNP:

