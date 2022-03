Aktien: Astrazeneca-Mittel sagt Omikron den Kampf an - Aktie bricht aus

Anzeige / Werbung Bei der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs gehört Astrazeneca zu den Vorreitern. Auch bei Medikamenten gegen das Coronavirus mischt das Pharmaunternehmen mit. Die Aktionäre jubeln und schicken den Titel nach oben. Immer mehr Einschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus werden zurückgefahren oder komplett aufgehoben. Dennoch sind die Infektionszahlen in vielen Ländern vergleichsweise hoch, denn die Omikron-Varianten sind hoch ansteckend. Ein Mittel von Astrazeneca könnte Abhilfe schaffen. Zudem scheint der Konzern im Kampf gegen die ansteckenderen Omikron-Varianten auf dem richtigen Weg zu sein. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie der Pharmakonzern mitteilte, handelt es sich um das Antikörpermittel Evusheld. Eine Studie, so Astrazeneca, habe die Wirksamkeit gegen Omikron-Varianten gezeigt - auch gegen die besonders ansteckende "BA.2"-Version. Astrazeneca räumte aber ein, dass es sich noch um erste Daten zu Evusheld im Hinblick auf Omikron-Varianten handelt. Astrazeneca zufolge wurde das Mittel von der Universität Washington in den USA getestet. Der Pharmakonzern hatte bereits einen Impfstoff gegen Covid-19 in Zusammenarbeit mit einer britischen Universität entwickelt. Er kam hauptsächlich in Großbritannien zum Einsatz. Astrazeneca-Aktie bricht nach oben aus Die Aktie von Astrazeneca befindet sich seit rund 1 Jahr in einem schwankungsintensiven Aufwärtstrend. In diesem Jahr hat sich der Aufwärtstrend beschleunigt und auch die 200-Tagelinie (rot) wurde überschritten. Vor wenigen Tagen ist die Aktie über das Jahreshoch bei 9.520 Pence hinaus nach oben ausgebrochen. Der MACD (Momentum) ist ebenfalls aufwärts gerichtet und stützt den Aufwärtstrend. Die Aufwärtstrendlinie sollte allerdings nicht mehr unterschritten werden, um das positive Chartbild zu erhalten. Enthaltene Werte: US7170811035,GB0009895292,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026

