DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verhandelt am Donnerstag (09.00 Uhr) zur Verjährung von Diesel-Klagen gegen Volkswagen. Der Konzern hatte seine Abgasmanipulationen bei dem Motor EA 189 im September 2015 öffentlich gemacht. Bislang gehen die Gerichte daher in der Regel davon aus, dass die Verjährungsfrist von drei Kalenderjahren Ende 2018 abgelaufen ist. Im Streit um einen mit dem Motor EA 189 ausgerüsteten Audi Q5 Diesel macht die Klägerin aber geltend, sie und ihr zwischenzeitlich verstorbener Ehemann hätten erst 2017 erfahren, dass ihr Auto von den Abgasmanipulationen betroffen ist. (Az: VII ZR 422/21) Die Verjährungsfrist laufe daher bis Ende 2020, argumentiert die Klägerin. In der Vorinstanz war das Oberlandesgericht Stuttgart dem gefolgt und hatte die 2020 eingereichte Klage als noch fristgerecht akzeptiert. Es sei Autofahrern nicht zumutbar gewesen, nach den VW-Veröffentlichungen im Herbst 2015 eigene Nachforschungen anzustellen, ob ihr Fahrzeug betroffen ist. Dies muss nun der BGH überprüfen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DAIMLER TRUCK (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (Angaben in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q21 ggVj Zahl 4Q20 Umsatz 11.613 +7% 2 10.859 EBIT 753 +72% 2 438

CTS EVENTIM (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj21 ggVj Zahl Gj20 Umsatz 409 +59% 6 257 EBITDA bereinigt 92 -- 5 -2,9 Ergebnis nach Steuern/Dritten 11 -- 7 -82 Ergebnis je Aktie 0,12 -- 7 -0,86 Dividende je Aktie 0,04 -- 7 0,00

Weitere Termine:

07:00 CH/Zur Rose Group AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis (14:00 virtuelle BI-PK)

07:30 DE/Zeal Network SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/SLM Solutions Group AG, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Jahresergebnis

08:00 DE/Jost Werke AG, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/PVA TePla AG, ausführliches Jahresergebnis

08:30 DE/Baywa AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK)

10:00 DE/Dr. Hönle AG, Online-HV

10:00 DE/Dic Asset AG, Online-HV

10:00 LU/Stabilus SA, ao HV

12:00 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, HV; ab 14:15 Online-PK

13:30 DE/Suse SA, Online-HV

18:00 DE/Freenet AG, ausführliches Jahresergebnis

Im Laufe des Tages:

- DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht 2021

- DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die Luftsicherheitskräfte

DIVIDENDENABSCHLAG

Beta Systems Software 0,21 EUR British American Tobacco 0,5445 GBP Prudential 0,1186 USD

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 110 zuvor: 112 09:15 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,2 zuvor: 55,5 09:15 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,3 zuvor: 57,2 - CH 09:30 Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Leitzins PROGNOSE: -0,75% zuvor: -0,75% Einlagensatz PROGNOSE: -0,75% zuvor: -0,75% - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,0 zuvor: 55,8 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,8 zuvor: 58,4 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,3 zuvor: 55,5 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 58,2 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 53,3 zuvor: 55,5 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,0 zuvor: 60,5 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 zuvor: 58,0 - US 13:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 214.000 13:30 Leistungsbilanz 4Q PROGNOSE: -220,00 Mrd USD 3. Quartal: -214,77 Mrd USD 14:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 zuvor: 56,5 14:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 zuvor: 57,3

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.300,00 +0,6% E-Mini-Future S&P-500 4.464,25 +0,4% E-Mini-Future Nsdq-100 14.522,50 +0,5% Nikkei-225 28.110,39 +0,3% Schanghai-Composite 3.256,39 -0,4% +/- Ticks Bund -Future 159,83% -42 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 14.283,65 -1,3% DAX-Future 14.223,00 -2,1% XDAX 14.207,52 -2,1% MDAX 31.541,85 -1,2% TecDAX 3.278,20 -1,3% EuroStoxx50 3.869,22 -1,4% Stoxx50 3.681,38 -0,7% Dow-Jones 34.358,50 -1,3% S&P-500-Index 4.456,24 -1,2% Nasdaq-Comp. 13.922,60 -1,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,29% +90

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Vor einer wenig veränderten Eröffnung sehen Marktteilnehmer die Aktienmärkte. Einerseits hat sich die Lage etwas entspannt, die neue Welle der Risiko-Aversion legt zumindest eine Pause ein. Die Ölpreise haben ihren Anstieg in der Nacht gestoppt und kommen etwas zurück, gleichzeitig haben sich die asiatischen Börsen von den frühen Tiefs gelöst und tendieren uneinheitlich. Im Blick steht aber weiterhin der Krieg in der Ukraine mit seinen Auswirkungen auf die Märkte. Aus technischer Sicht hat sich die Lage im DAX eingetrübt. Im Blick stehen nun die Unterstützungen bei 14.183 und bei 14.109 Punkten. Impulse könnten am Donnerstag auch von neuen Daten zur Stimmung unter den Einkaufsmanagern ausgehen.

Rückblick: Schwach - Der ungebremste Anstieg der Ölpreise und die hohe Inflation verdüsterten die Konjunkturstimmung. Das Risiko einer Stagflation rückte näher und setzte die Aktienmärkte unter Druck. Tagesgewinner waren in Europa nur Öl- und rohstoffnahe Werte, der Sektorindex der Ölwerte stieg um 2 Prozent. Die Indizes der Versorger und Technologiewerte litten besonders unter den steigenden Renditen. Bei Versorgern kam die Irritation über russische Forderungen hinzu, künftig in Rubel zahlen zu müssen. Eon fielen um 3,5 Prozent, bei Uniper mit seinem starken Osteuropa-Geschäft ging fast 5 Prozent tiefer, Verbund in Wien gaben 6,6 Prozent ab.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - K+S legten dank steigender Düngerpreise um 4,4 Prozent zu. Brenntag stiegen um 1,2 Prozent. Gesenkte Wachstumsprognosen des ifo-Instituts drückten Konjunkturaktien wie Heidelcement (-3,1%) und Siemens (-1,7%). Unter Druck standen die Online-Aktien Zalando, Hellofresh und Delivery Hero mit Verlusten zwischen 1,9 und 6,3 Prozent. Die ehemaligen Corona-Profiteure waren als Anlagethema nun nicht mehr interessant, wie es hieß. Entsprechend fielen auch die Online-Apotheken: Zur Rose um 9 Prozent und Shop Apotheke um 4 Prozent. Nach einem enttäuschenden Ausblick brachen LPKF Laser um 18,6 Prozent ein. Auch bei Auto1 (-12,1%) enttäuschte der Ausblick. Morphosys (+3,8%) erholten sich dank der Zulassung des Krebsmittels Tafasitamab in der Schweiz. Bijou Brigitte (+3,4%) hatte 2021 die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktien von Windeln.de standen im Fokus. Der Online-Händler hatte den Ausblick für das laufende Jahr wegen gestiegener Risiken für den internationalen Warenverkehr kassiert. Die Aktie wurde dennoch 3 Prozent fester getaxt. Es habe in der Aktie aber so gut wie keinen Umsatz gegeben, daher sollte man die Tendenz nicht überbewerten, sagte ein Marktteilnehmer.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 24, 2022 02:38 ET (06:38 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.