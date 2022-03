BayWa erzielt auch in 2021 ein herausragendes Ergebnis - Wachstumsdynamik hält an Daimler Truck peilt weitere Margenverbesserung 2022 an - Ergebnisausblick bestätigt CTS Eventim schafft Sprung in Gewinnzone - keine neue Prognose Scout24 erhöht Dividende nur leicht - Prognose bestätigt Heidelbergcement will Dividende auf 2,40 Euro erhöhen (Prog 2,60) Hamburger Hafen und Logistik AG: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 stärkt HHLA für Anforderungen in der Zukunft Krones AG: Uta Anders wird CFO der Krones AG - Dividende von 1,40 Euro je Aktie Mutares SE & Co. KGaA: Starke M&A-Aktivitäten verschaffen Mutares einen erfolgreichen Start in das Jahr 2022 Rational - GJ 2021: Umsatzerlöse um 20% auf 780 Mio Euro gewachsen - EBIT-Marge bei 20,5% - Sonderdividende SGL Carbon ...

