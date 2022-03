In den letzten zehn Jahren hat die Anzahl an Ransomware-Attacken in Österreich stark zugenommen. Eine neue Studie von Deloitte und SORA belegt: Beinahe die Hälfte der befragten Unternehmen hat bereits selbst eine Ransomware-Attacke erlebt, 12 Prozent werden sogar fast täglich angegriffen. Trotz dieser Bedrohungslage verfügen nur die wenigsten Betriebe über einen Krisen- oder Notfallplan für Cyber-Attacken. "Das Bewusstsein für die Bedrohungen aus dem Internet steigt in den heimischen Führungsetagen - kein Wunder, denn kriminelle Cyber-Attacken und damit verbundene Schäden sind mittlerweile Alltag in Österreich", erläutert Christoph Hofinger, Geschäftsführer von SORA. "Jedes achte Unternehmen in ...

