HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/2783 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, hat im Wiener Börse Plausch #103 einerseits Karl Nehammer vs. Christoph Boschan, Wolfgang Eder vs. Herbert Scherrer und Marshall Wace aufzubieten. Weiters: Danke Paul Rettenbacher, eine AT&S-Präsentation, Valneva-News, Montana Tech denkt in Richtung Solar, Lenzing wieder vor dem Kepler-geschwächten Verbund und eine S&T-Einschätzung. Tipp: Karin Fuhrmann zu Energiegemeinschaften. Erwähnt werden:- AT&S in der Austrian Visual Worldwide Roadshow - https://boerse-social.com/austrianworldwideroadshow- Karin Fuhrmann/TPA im Nachhaltigkeitspodcast - https://boersenradio.at/page/podcast/2780- Andreas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...