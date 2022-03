Verbio 2.30% SIGAVEST (VVUMKL00): Verbio steht kurz vor neuen Allzeithochs. Schafft die Aktie den Ausbruch über 74 €, dann könnte sich eine weitere 20%-Rallye anschließen. Wir bleiben investiert. Es ist aufgrund der aktuellen Lage ein sehr positives Momentum in dem Titel. (24.03. 12:05) >> mehr comments zu Verbio: www.boerse-social.com/launch/aktie/verbio BayWa -1.15% PARTLINK (PL001): Baywa veröffentlicht finale Zahlen, die sich sehen lassne können: https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/baywa-erzielt-auch-ein-herausragendes-ergebnis-wachstumsdynamik-haelt-an/?newsID=1539113 Abgesehen von Problemen in den Lieferketten ist in 2022 kein Gegenwind zu erwarten, so dass auch das laufende Jahr ein erfolgreiches ...

