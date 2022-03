Der norwegische Wasserstoffspezialist NEL hat gestern nach Börsenschluss für einen kleinen Paukenschlag. Denn heimlich, still und leise hat der Konzern eine Kapitalerhöhung im Rahmen einer Privatplatzierung durchgeführt. Knapp 100 Millionen neue Aktien konnten für einen Kurs von 1,60 Euro platziert werden, was NEL rund 157 Millionen Euro frisches Kapital in die Kassen spült. Der Aktienkurs pendelt sich heute entsprechend bei 1,60 Euro ein, was ein Minus von rund sechs Prozent gegenüber dem gestrigen Schluss bedeutet.

Diese Kapitalmaßnahme war für das Analysehaus Jefferies Grund genug, die Norweger noch einmal etwas eingehender zu analysieren. In der soeben veröffentlichten Studie bleiben die Analysten bei ihrer Kauf-Empfehlung für Nel. Als Kursziel nennt Analyst Will Krikness ...

