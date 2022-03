Friedrich Wachernig, S Immo AG, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte: 1. 18.09.2017 - die S Immo wird in den ATX aufgenommen. Nach Jahren beständiger und erfolgreicher Arbeit am Wiener Kapitalmarkt ein wunderbarer Moment2. Kapitalerhöhungen und Anleihen sind immer aufregend. Der erste Green Bond Anfang 2021 - ein weiterer Meilenstein.3. Roadshow in New York und am Weg zur Außenhandelsstelle in einen Filmdreh mit Nicole Kidman gelaufen. Passiert einem nur im Big Apple!4. Die familiäre Stimmung, wenn man mit anderen Gesellschaften die Wiener Börse überall auf der Welt präsentiert. Hoffentlich bald wieder live!5. Die Auszeichnungen der Wiener Börse, die wir 2016 und 2019 entgegennehmen durften, ...

