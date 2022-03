Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Wiener Privatbank +5% auf 5,25, davor 5 Tage ohne Veränderung , Wolford -5,8% auf 6,5, davor 4 Tage im Plus (15% Zuwachs von 6 auf 6,9), AT&S -3,93% auf 51,3, davor 4 Tage im Plus (16,34% Zuwachs von 45,9 auf 53,4), VIG -1,05% auf 23,65, davor 4 Tage im Plus (4,37% Zuwachs von 22,9 auf 23,9), voestalpine -0,63% auf 28,28, davor 3 Tage im Plus (2,45% Zuwachs von 27,78 auf 28,46), Palfinger +0,41% auf 24,6, davor 3 Tage im Minus (-11,71% Verlust von 27,75 auf 24,5). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Linz Textil Holding 266 (MA100: 269,36, xD, davor 300 Tage über dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Linz Textil Holding 266 (MA200: 272,01, xD, davor 237 Tage über dem MA200). ATX TR Folgende ...

