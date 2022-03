Statt einer Einigung zwischen Russland und der Ukraine zumindest mal über einen Waffenstillstand dreht sich die Sanktionsspirale unaufhörlich weiter und die Nato verstärkt ihre Kräfte an der Ostflanke. Warum der deutsche Aktienmarkt dennoch nicht in die Knie geht und sich auch die Wall Street nicht aus dem Takt bringen lässt, obwohl die US-Notenbank signalisiert hat, die Zinssätze in noch größerem Umfang anheben zu wollen, bleibt auch am heutigen Donnerstag für viele Marktbeobachter ein Rätsel. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...