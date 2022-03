The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.03.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.03.2022



ISIN Name

CA19200Q2099 CODEBASE VENTURES

IL0011355166 OPTIBASE LTD IS 1

LU0133666163 DEKA-CONVERG.RENTEN CF

LU0133666247 DEKA-CONVERG.RENTEN TF

