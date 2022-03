Standard Lithium lässt heute die Sektkorken knallen. Die Aktie liegt immerhin rund drei Prozent in der Gewinnzone. Nach diesem Anstieg kostet der Titel nun 7,18 USD. Sollten Anleger damit alle Vorsicht über Bord werfen oder warten doch noch Stolpersteine auf dem Weg nach oben?

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 7,42 USD liegt der Hochpunkt. Die Spannung bei Standard Lithium ist also auf dem Siedepunkt.

