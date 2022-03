Der kanadische Logistik- und Transportkonzern Mullen Group Ltd. (ISIN: CA6252841045, TSX: MTL) zahlt am 18. April 2022 eine monatliche Dividende in Höhe von 0,05 kanadischen Dollar (CAD) je Anteilsschein aus. Record date ist der 31. März 2022. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden derzeit 0,60 CAD ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 13,25 CAD entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,48 Prozent ...

