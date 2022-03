DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine dürfte der vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex im März deutlich gesunken sein. Die befragten Volkswirte erwarten, dass der Index auf 93,5 (Februar: 98,9) Punkte zurückgegangen ist. Auch einen Monat nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist nicht absehbar, was dieser Krieg neben menschlichem Leid wirtschaftlich bedeutet. Gemessen an der Entwicklung der im Finanzsektor erhobenen Stimmungsindikatoren (Sentix, ZEW) müsste der Ifo-Geschäftsklimaindex im März einen beispiellosen Absturz hingelegt haben. Doch die am Donnerstag veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes von S&P Global deuten auf eine weniger ungünstige Entwicklung hin, weil sie moderater als erwartet sanken. Selbst die Ende vergangener Woche erhobene - und möglicherweise zu pessimistische - Prognose eines Ifo-Rückgangs um satte 6 Punkte deutet darauf hin, dass Analysten die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieg als weniger gravierend einstufen als die des ersten Lockdowns im Zuge der Corona-Pandemie. Im März 2020 war der Ifo-Index um 10 Punkte gefallen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis

10:00 DE/BayernLB, BI-PK

12:00 DE/Sartorius AG, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Dr. Hönle 0,20 EUR Dic Asset 0,75 EUR Novo Nordisk 6,90 DKK

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar PROGNOSE: +6,3% gg Vj zuvor: +6,4% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +6,5% gg Vj zuvor: +6,9% gg Vj - DE 10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 93,5 zuvor: 98,9 Lagebeurteilung PROGNOSE: 96,8 zuvor: 98,6 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 90,6 zuvor: 99,2 - BE 15:00 Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: -5,0 Punkte zuvor: +2,3 Punkte - US 15:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan März (2. Umfrage) PROGNOSE: 59,7 1. Umfrage: 59,7 zuvor: 62,8

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.338,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.519,75 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 14.789,75 +0,2% Nikkei-225 28.149,84 +0,1% Schanghai-Composite 3.227,86 -0,7% +/- Ticks Bund -Future 159,16% +8 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 14.273,79 -0,1% DAX-Future 14.356,00 +1,0% XDAX 14.339,86 +1,0% MDAX 31.346,83 -0,6% TecDAX 3.260,28 -0,5% EuroStoxx50 3.863,39 -0,2% Stoxx50 3.686,12 +0,1% Dow-Jones 34.707,94 +1,0% S&P-500-Index 4.520,16 +1,4% Nasdaq-Comp. 14.191,84 +1,9% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,05% -120

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Relativ orientierungslos gehen Händler in den letzten Handelstag der Woche. Für etwas gute Laune sorgt der kräftige Dreh ins Plus der US-Technologiewerte am Vorabend. In Asien kommt es hier bereits jedoch wieder zu Gewinnmitnahmen. Inflation und Renditeanstieg auf neue Jahreshochs sind weiter die übergeordneten Themen, befeuert durch die Energiepreise. Hier zeichnet sich mittelfristig etwas Entspannung ab für Europa durch den künftigen Kauf von US-Flüssiggas. Die Ölpreise zeigen sich am Morgen wenig verändert. Belastbare Neuigkeiten vom Krieg in der Ukraine gibt es nicht. An den Märkten überwiegt daher die Vorsicht: "Bis wir ein Ende der Feindseligkeiten sehen, ist es vernünftig für Investoren, den Cash-Anteil zu erhöhen und das Aktien-Exposure zu senken", sagt ein Marktstratege. Die Märkte seien nun fundamental riskanter und unsicherer als vor der russichen Invasion. Mit Interesse wird daher auf den Ifo-Index als Barometer für die Einschätzungen der Krise aus Sicht der Wirtschaft geblickt.

Rückblick: Etwas leichter - Am Aktienmarkt gebe es eine Menge offener Fragen. Niemand wisse, wie lange der Krieg in der Ukraine noch dauern werde, wie hoch die Energiepreise und damit auch die Inflation steigen würden und wie oft die Fed in diesem Jahr die Zinsen erhöhen werde, hieß es. Der Markt sei noch nicht über den Berg. Für Telecom Italia ging es um 8,4 Prozent nach oben. US-Finanzinvestor KKR hatte sein Interesse an der Gesellschaft Medienberichten zufolge bekräftigt. Renault fielen um 0,8 Prozent. Grund war der Produktionsstopp des russischen Werks des Autobauers. Nach Einschätzung von Stifel könnte dies den Auftakt bilden für einen vollständigen Rückzug aus Russland. Wenig Konkretes sahen Händler im Ausblick von Zur Rose (-12,7%). Zur Rose hänge weiterhin an der Einführung des E-Rezepts in Deutschland. "Die schlechten Nachrichten reißen einfach nicht ab", so ein Marktteilnehmer zur Credit Suisse (-0,7%). Die Bank hat einen Gerichtsprozess verloren, der sie mehr als 500 Millionen US-Dollar kosten wird.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Daimler Truck legten 7,1 Prozent zu. Als überraschend positiv beurteilten Marktteilnehmer den Ausblick. Delticom fielen nach Zahlenausweis um fast 30 Prozent. Das Unternehmen warnte, die Folgen des Kriegs in der Ukraine ließen sich noch nicht abschätzen. Heidelcement verloren 4,4 Prozent. Die russische Invasion der Ukraine mache es dem Unternehmen unmöglich, für 2022 eine verlässliche Aussage über die Auswirkungen auf das Geschäft abzugeben. Nach enttäuschend aufgenommenen Ausblicken brachen Jungheinrich um 17 Prozent und SGL um 8,8 Prozent ein. Morphosys gewannen 9,3 Prozent auf 26,11 Euro. Berenberg hatte die Aktie mit "Kaufen" und einem Kursziel von 65 Euro gestartet. Rational legten 1 Prozent zu nach ihrem Ausblick. Warburg rechnet bei Rational mit einer sich beschleunigenden Erholung in diesem Jahr.

XETRA-NACHBÖRSE

Für Eckert & Ziegler ging es bei Lang & Schwarz um 3 Prozent nach oben. Das Strahlen- und Medizintechnikunternehmen will die Dividende nach einem guten Geschäftsjahr erhöhen und stellt für das laufende Jahr weiteres Wachstum in Aussicht. Die Ergebnisse für das Jahr 2021 bewegten sich im Rahmen der Prognosen.

USA - AKTIEN

Fest - Nach den kräftigen Vortagesverlusten, ausgelöst durch stark steigende Ölpreise und die Aussicht auf aggressivere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank, ging es mit den Indizes aufwärts. Für etwas Entspannung sorgten die wieder gesunkenen Ölpreise. Die Stimmungslage blieb aber angeschlagen. In der Ukraine gingen die Kämpfe unvermindert weiter und es gab keine Signale für Fortschritte bei den Gesprächen um eine diplomatische Lösung. Die G7-Staaten hatten Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine weitere Sanktionen angedroht. Derweil verstärken sich die Stimmen innerhalb der US-Notenbank, die sich für eine raschere Straffung der Geldpolitik aussprechen. Auch der Präsident der Fed-Filiale von Chicago, Charles Evans, stimmte mit der Ansicht der Fed überein, dass die Geldpolitik einen restriktiven Kurs einschlagen müsse. Gesucht waren Halbleiteraktien wie Nvidia (+9,8%) und Intel (+6,9%). Hier setzen Investoren darauf, dass die hohe Nachfrage die Logistikprobleme in den Hintergrund dränge.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,13 +3,0 2,10 140,5 5 Jahre 2,38 +6,7 2,32 112,5 7 Jahre 2,42 +7,3 2,34 97,7 10 Jahre 2,36 +6,8 2,29 85,2 30 Jahre 2,53 +4,7 2,48 63,0

Die Renditen stiegen, nachdem sie am Vortag vom höchsten Stand seit 2019 zurückgekommen waren. Händler verwiesen auf die deutlich besser als gedacht ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes. "Die haben jeden Gedanken an Rezession ad acta gelegt", sagte ein Händler: "Dadurch ist ein rigider Zinserhöhungskurs der Notenbanken wahrscheinlich".

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1028 +0,2% 1,1005 1,1003 -3,0% EUR/JPY 134,20 -0,3% 134,67 134,39 +2,5% EUR/CHF 1,0230 -0,0% 1,0755 1,0242 -1,4% EUR/GBP 0,8343 -0,0% 0,8344 0,8344 -0,7% USD/JPY 121,70 -0,5% 122,37 122,14 +5,7% GBP/USD 1,3218 +0,2% 1,3191 1,3189 -2,3% USD/CNH 6,3753 -0,1% 6,3807 6,3799 +0,3% Bitcoin BTC/USD 44.112,37 +0,3% 43.986,45 44.096,02 -4,6%

Der Dollar zeigte sich gut behauptet. Der Dollar-Index legte um 0,1 Prozent zu. Im Handel war von Käufen wegen der Aussicht auf eine forschere Straffung der US-Geldpolitik die Rede.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 25, 2022 02:33 ET (06:33 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.