DJ Evergold steht mit Golden Lion vor einem großen Sommer, zieht der Aktienkurs an? Ein Blick auf den aussichtsreichen kanadischen Goldexplorer mit einem erfahrenen und erfolgreichen CEO

DGAP-Media / 2022-03-25 / 10:15

- Aktie im Fokus: Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER)

- Goldfirma mit den Vorzeigeprojekten Golden Lion und Rockland

- CEO Kevin Keough und Berater Charlie Greig sind die treibenden Kräfte

- Die Geologen Keough und Greig hatten bereits massive Entdeckungserfolge mit GT Gold Corp.

- Gold (WKN: 965515), Kupfer und Silber (WKN: 965310) sind eine ideale Mischung, da viele große Goldproduzenten Gold-Kupfer-Projekte gegenüber reinen Goldprojekten bevorzugen

- Evergold-CEO Kevin Keough im Video: https://www.youtube.com/watch?v=RXxsUuhCQEg

- Deutsche Evergold-Präsentation: https://www.evergoldcorp.ca/investors/presentations/

- Evergold wird ab Juli 2022 wieder auf Golden Lion bohren und versuchen, erneut Entdeckungen und Kursgewinne für seine Aktionäre zu liefern

Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, das sich auf potenzielle Bergbaugebiete in British Columbia und in Nevada konzentriert. Das erfahrene Team konnte in British Columbia bereits Erfolge mit GT Gold Corp. feiern, welches in 2021 von Newmont akquiriert wurde. Evergold besitzt jeweils 100% Anteil an 4 vielversprechenden Projekten in British Columbia, die es vom bekannten Geologen C.J. (Charlie) Greig erhalten hat. Die beiden Vorzeigeprojekte des Unternehmens sind die 3.545 Hektar große Snoball-Liegenschaft mit Potenzial für signifikante Gold- und Silbervorkommen, im Herzen des berühmten Goldenen Dreiecks von British Columbia nur 12 Kilometer vom Highway 37 gelegen, sowie die 5.099 Hektar große Golden Lion Liegenschaft, östlich von Snoball in ähnlichem Gestein am nördlichen Ende der Toodoggone-Region gelegen. Golden Lion befindet sich nördlich der Lawyers-Liegenschaft von Benchmark Metals (WKN: A2JM2X). Barrick Gold (WKN: 870450) ist in British Columbia an Skeena Resources beteiligt, welches dort das Eskay Creek Projekt vorantreibt. Zudem besitzt Evergold das hochgradige Rockland Gold-Silber-Projekt in Nevada, USA.

Evergold exploriert in der Gegend des berühmten Goldenen Dreiecks von British Columbia. Diese Region ist für ihre Goldvorkommen bekannt. Hohe Goldpreise, neue Infrastruktur, politische Stabilität und Entdeckungserfolge machen die Gegend für Explorer und Produzenten attraktiv. Einer der weltweit größten Goldproduzenten, Newcrest Mining (WKN: 873365 ) kaufte im August 2019 einen 70% Anteil an der Red Chris Mine von Imperial Metals, die restlichen 30% besitzt Imperial Metals weiterhin. Die Red Chris Mine ist nur wenige Kilometer vom Saddle North Projekt von GT Gold entfernt. Andere Explorer in der Region sind Seabridge Gold (WKN: 541875), Skeena Resources (WKN: A2H52X) - Barrick Gold (WKN: 870450) ist hier Großaktionär, Ascot Resources (WKN: 906170), Benchmark Metals (WKN: A2JM2X), Dolly Varden Silver (WKN: A14VGG) und Freeport-McMoRan (WKN: 896476) als einer der größten Player im Mining-Business. Pretium Resources (Pretivm) (WKN: A1H4B5) und Centerra Gold (WKN: A0B6PD) sind in dieser Gegend von British Columbia bereits Produzenten.

Nachdem der Silberpreis und viele Silberaktien wie First Majestic Silver (WKN: A0LHKJ), Hecla Mining (WKN: 854693), Silvercorp Metals (WKN: A0EAS0), Fortuna Silver Mines (WKN: A0ETVA), Great Panther Mining (WKN: A0YH8Q) und Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) bereits stark angestiegen sind, könnten als nächstes die Nachzügler bei den Goldaktien an der Reihe sein. Die Aktien von Wheaton Precious Metals (WKN: A2DRBP), Kirkland Lake Gold (WKN: A2DHRG), AngloGold Ashanti ( WKN: 164180), Kinross Gold (WKN: A0DM94), Gold Fields (WKN: 856777), B2Gold (WKN: A0M889), Yamana Gold (WKN: 357818), Harmony Gold Mining (WKN: 851267), SSR Mining (WKN: A2DVLE), IAMGOLD (WKN: 899657), Eldorado Gold (WKN: A2PA9H), Teranga Gold (WKN: A2DRE1), Coeur Mining (WKN: A0RNL2), K92 Mining (WKN: A2AJL3), Tudor Gold (WKN: A2AJ7Y), Sabina Gold & Silver (WKN: A0YC9U), Argonaut Gold (WKN: A1C70D), Pan American Silver (WKN: 876617) und Equinox Gold (WKN: A2PQPG) sind schon gut gelaufen, bleiben aber weiterhin interessant.

Evergold-Webseite: https://www.evergoldcorp.ca

