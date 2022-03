DJ Evergold steht mit Golden Lion vor einem großen Sommer, zieht der Aktienkurs an? Ein Blick auf den aussichtsreichen kanadischen Goldexplorer mit einem erfahrenen und erfolgreichen CEO

DGAP-Media / 2022-03-25 / 10:15

Evergold steht mit Golden Lion vor einem großen Sommer, zieht der Aktienkurs an? Ein Blick auf den aussichtsreichen kanadischen Goldexplorer mit einem erfahrenen und erfolgreichen CEO

- Aktie im Fokus: Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER)

- Goldfirma mit den Vorzeigeprojekten Golden Lion und Rockland

- CEO Kevin Keough und Berater Charlie Greig sind die treibenden Kräfte

- Die Geologen Keough und Greig hatten bereits massive Entdeckungserfolge mit GT Gold Corp.

- Gold (WKN: 965515), Kupfer und Silber (WKN: 965310) sind eine ideale Mischung, da viele große Goldproduzenten Gold-Kupfer-Projekte gegenüber reinen Goldprojekten bevorzugen

- Evergold-CEO Kevin Keough im Video: https://www.youtube.com/watch?v=RXxsUuhCQEg

- Deutsche Evergold-Präsentation: https://www.evergoldcorp.ca/investors/presentations/

- Evergold wird ab Juli 2022 wieder auf Golden Lion bohren und versuchen, erneut Entdeckungen und Kursgewinne für seine Aktionäre zu liefern

Herzlich Willkommen zum Aktien101.com Newsletter - kostenlose Anmeldung unten auf unserer Webseite! Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, das sich auf potenzielle Bergbaugebiete in British Columbia und in Nevada konzentriert. Das erfahrene Team konnte in British Columbia bereits Erfolge mit GT Gold Corp. feiern, welches in 2021 von Newmont akquiriert wurde. Evergold besitzt jeweils 100% Anteil an 4 vielversprechenden Projekten in British Columbia, die es vom bekannten Geologen C.J. (Charlie) Greig erhalten hat. Die beiden Vorzeigeprojekte des Unternehmens sind die 3.545 Hektar große Snoball-Liegenschaft mit Potenzial für signifikante Gold- und Silbervorkommen, im Herzen des berühmten Goldenen Dreiecks von British Columbia nur 12 Kilometer vom Highway 37 gelegen, sowie die 5.099 Hektar große Golden Lion Liegenschaft, östlich von Snoball in ähnlichem Gestein am nördlichen Ende der Toodoggone-Region gelegen. Golden Lion befindet sich nördlich der Lawyers-Liegenschaft von Benchmark Metals (WKN: A2JM2X). Barrick Gold (WKN: 870450) ist in British Columbia an Skeena Resources beteiligt, welches dort das Eskay Creek Projekt vorantreibt. Zudem besitzt Evergold das hochgradige Rockland Gold-Silber-Projekt in Nevada, USA.

Evergold exploriert in der Gegend des berühmten Goldenen Dreiecks von British Columbia. Diese Region ist für ihre Goldvorkommen bekannt. Hohe Goldpreise, neue Infrastruktur, politische Stabilität und Entdeckungserfolge machen die Gegend für Explorer und Produzenten attraktiv. Einer der weltweit größten Goldproduzenten, Newcrest Mining (WKN: 873365 ) kaufte im August 2019 einen 70% Anteil an der Red Chris Mine von Imperial Metals, die restlichen 30% besitzt Imperial Metals weiterhin. Die Red Chris Mine ist nur wenige Kilometer vom Saddle North Projekt von GT Gold entfernt. Andere Explorer in der Region sind Seabridge Gold (WKN: 541875), Skeena Resources (WKN: A2H52X) - Barrick Gold (WKN: 870450) ist hier Großaktionär, Ascot Resources (WKN: 906170), Benchmark Metals (WKN: A2JM2X), Dolly Varden Silver (WKN: A14VGG) und Freeport-McMoRan (WKN: 896476) als einer der größten Player im Mining-Business. Pretium Resources (Pretivm) (WKN: A1H4B5) und Centerra Gold (WKN: A0B6PD) sind in dieser Gegend von British Columbia bereits Produzenten.

Nachdem der Silberpreis und viele Silberaktien wie First Majestic Silver (WKN: A0LHKJ), Hecla Mining (WKN: 854693), Silvercorp Metals (WKN: A0EAS0), Fortuna Silver Mines (WKN: A0ETVA), Great Panther Mining (WKN: A0YH8Q) und Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) bereits stark angestiegen sind, könnten als nächstes die Nachzügler bei den Goldaktien an der Reihe sein. Die Aktien von Wheaton Precious Metals (WKN: A2DRBP), Kirkland Lake Gold (WKN: A2DHRG), AngloGold Ashanti ( WKN: 164180), Kinross Gold (WKN: A0DM94), Gold Fields (WKN: 856777), B2Gold (WKN: A0M889), Yamana Gold (WKN: 357818), Harmony Gold Mining (WKN: 851267), SSR Mining (WKN: A2DVLE), IAMGOLD (WKN: 899657), Eldorado Gold (WKN: A2PA9H), Teranga Gold (WKN: A2DRE1), Coeur Mining (WKN: A0RNL2), K92 Mining (WKN: A2AJL3), Tudor Gold (WKN: A2AJ7Y), Sabina Gold & Silver (WKN: A0YC9U), Argonaut Gold (WKN: A1C70D), Pan American Silver (WKN: 876617) und Equinox Gold (WKN: A2PQPG) sind schon gut gelaufen, bleiben aber weiterhin interessant.

Evergold-Webseite: https://www.evergoldcorp.ca

Deutsche Evergold-Präsentation: https://www.evergoldcorp.ca/investors/presentations/

Evergold-CEO im Video: https://www.youtube.com/watch?v=RXxsUuhCQEg

Viel Erfolg und freundliche Grüße

Ihr Team von Aktien101.com

Kostenlose Newsletter-Anmeldung unten auf: https://www.aktien101.com/analysen/ Rechtliche Hinweise / Disclaimer

Siehe: https://www.aktien101.com/rechtliche-hinweise/

Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichungen von Aktien101.com. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar.

Aktien101.com ist gemäß § 86 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) registriert.

Haftungsausschluss

Haftungsbeschränkung für Inhalte dieses Berichts: Die Inhalte dieses Berichts werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte, insbesondere für Links zu externen Webseiten Dritter. Die Nutzung der Inhalte des Berichts erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht immer die Meinung des Anbieters wieder.

Haftungsbeschränkung für Verfügbarkeit der Webseite: Der Anbieter wird sich bemühen, den Dienst möglichst unterbrechungsfrei zum Abruf anzubieten. Auch bei aller Sorgfalt können aber Ausfallzeiten nicht ausgeschlossen werden. Der Anbieter behält sich das Recht vor, sein Angebot jederzeit zu ändern oder einzustellen.

Haftungsbeschränkung für Werbeanzeigen: Für den Inhalt von Werbeanzeigen auf der Aktien101.com Webseite oder in den Aktien101.com Publikationen ist ausschließlich der jeweilige Autor bzw. das werbetreibende Unternehmen verantwortlich, ebenso wie für den Inhalt der beworbenen Webseite und der beworbenen Produkte und Dienstleistungen. Die Darstellung der Werbeanzeige stellt keine Akzeptanz durch den Anbieter dar.

Kein Vertragsverhältnis: Mit der Nutzung der Aktien101.com Webseite und der Aktien101.com Publikationen kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande. Insofern ergeben sich auch keinerlei vertragliche oder quasivertragliche Ansprüche gegen den Anbieter.

Urheber- und Leistungsschutzrechte: Die auf der Aktien101.com Webseite, dem Aktien101.com Newsletter und auf anderen Medien (z.B. Twitter, Facebook, RSS-Feed) veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.

Links zur Webseite des Anbieters sind jederzeit willkommen und bedürfen keiner Zustimmung durch den Anbieter der Webseite.

Schutz persönlicher Daten: Die persönlichen Informationen, die Sie uns im Einzelfall geliefert haben (z.B. Email-Adresse bei Kontakt) werden wir besonders sorgfältig behandeln und auf keinen Fall an Dritte weitergeben. Ausführliche Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.aktien101.com/datenschutz/

Interessenkonflikt

Die nachfolgenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle bestehenden und zukünftigen Internetangebote von Toni Seemann, insbesondere Aktien101.com, sowie für alle Weiterleitungen (URL Forwards) auf diese Domains sowie für alle von Toni Seemann zur Verfügung gestellten Social Media Angebote (beispielsweise, aber nicht ausschließlich Facebook-Fanpages, Twitter-Accounts, LinkedIn-Profile, YouTube-Channels, etc.) sowie allgemein für alle Äußerungen in Internet-Blogs, Internet-Diskussionsforen etc. einschließlich händisch oder automatisierter Content-Verwendung auf anderen Internetseiten und -portalen.

Zudem versendet Toni Seemann Emails und Email-Newsletter über eigene und fremde Email-Adresslisten. Die genannten Hinweise gelten ebenso für diese Aussendungen.

Die nachfolgend genannten Interessenkonflikte werden durch Toni Seemann ständig aktualisiert - bei Bedarf und berechtigtem Interesse kann jeder historische Interessenkonfliktshinweis bei Toni Seemann per Email angefordert werden.

Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG (Deutschland) und gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958:

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 25, 2022 05:15 ET (09:15 GMT)

DJ Evergold steht mit Golden Lion vor einem großen -2-

Toni Seemann und / oder seine Mitarbeiter können jederzeit Long- oder Shortpositionen an allen Wertpapieren der vorgestellten Unternehmen auf den durch Toni Seemann unterhaltenen Internetangeboten halten, eingehen oder auflösen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Wertpapiertransaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.

Grundsätzlich vorliegende Interessenkonflikte

Toni Seemann und seine Mitarbeiter erbringen Investor Relations, Public Relations und Marketing-Dienstleistungen hauptsächlich für börsennotierte Unternehmen. Im Rahmen der Internetangebote von Toni Seemann sowie auf anderen Nachrichtenportalen oder Social Media-Webseiten veröffentlicht der Herausgeber, dessen Mitarbeiter oder mitwirkende Personen bzw. Unternehmen journalistische Arbeiten in Form von Text, Bild, Audio und Video über Unternehmen, Finanzanlagen und Sachwerte. Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass es sich bei den veröffentlichten Beiträgen um keine Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht handelt.

Mit einer internen Richtlinie haben wir organisatorische Vorkehrungen zur Prävention und Offenlegung von Interessenkonflikten getroffen, welche im Zusammenhang mit der Erstellung und Veröffentlichung von Beiträgen auf den Internetangeboten von Toni Seemann entstehen. Diese Richtlinie ist für alle beteiligten Unternehmen und alle mitwirkenden Personen bindend. Folgende Interessenkonflikte können bei Toni Seemann im Zusammenhang mit dem Internetangebot grundsätzlich auftreten:

Toni Seemann und/oder Mitarbeiter, ein verbundenes Unternehmen und/oder Mitarbeiter dieser Unternehmen halten Finanzanlagen, Sachwerte oder unmittelbar darauf bezogene Derivate an dem Unternehmen bzw. der Sache über welche im Rahmen der Internetangebote von Toni Seemann berichtet wird.

Der Ersteller oder an der Erstellung mitwirkende Personen bzw. Unternehmen halten Finanzanlagen, Sachwerte oder unmittelbar darauf bezogene Derivate an dem Unternehmen bzw. der Sache über welche im Rahmen der Internetangebote von Toni Seemann berichtet wird.

Toni Seemann und/oder oder ein verbundenes Unternehmen hat aktuell oder hatte in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen oder interessierten Drittparteien über welches im Rahmen des Internetangebots berichtet wird. (z.B. Investor Relations- oder Beratungsvertrag). Zudem strebt Toni Seemann grundsätzlich den Abschluss bzw. die Fortführung einer solchen entgeltlichen Auftragsbeziehung mit verschiedenen Unternehmen an.

Welche Interessenkonflikte bei Veröffentlichung des jeweiligen Beitrags im Rahmen des Internetangebots von Toni Seemann bestehen, erfahren Sie jeweils aktuell auf dieser Internetseite. Toni Seemann, seine Mitarbeiter und/oder verbundene Unternehmen und/oder deren Mitarbeiter behalten sich vor, jederzeit Finanzanlagen als Long- oder Shortpositionen von Unternehmen oder Sachwerten über welche im Rahmen der Internetangebote von Toni Seemann berichtet wird, einzugehen oder zu verkaufen.

Konkrete und eindeutige Interessenkonflikte

Toni Seemann als Herausgeber von Aktien101.com erbringt Dienstleistungen im Bereich Finanzmarktkommunikation, Investor Relations, Sponsoring, Marketing und Beratung für Unternehmen und wird hierfür entgeltlich oder anderweitig vergütet. Zudem erbringt Toni Seemann teilweise Dienstleistungen in den genannten Geschäftsfeldern auch für börsennotierte Unternehmen über sogenannte Vermittler oder Drittparteien.

Aktuell und in den vergangenen sechs Kalendermonaten wurden solche Dienstleistungen für folgende Unternehmen erbracht und begründen einen klaren und eindeutigen Interessenkonflikt: Evergold Corp., Altius Renewable Royalties Corp.

Toni Seemann als Herausgeber von Aktien101.com und/oder Mitarbeiter halten Wertpapiere (Aktien, Warrants, Optionen oder Fondsanteile) an folgenden Unternehmen die von Aktien101.com besprochen werden: Altius Renewable Royalties Corp., Evergold Corp., Grande Portage Resources Ltd.

Ein Kurszuwachs der Aktien der oben genannten Unternehmen führt zu einem Vermögenszuwachs von Toni Seemann, verbundener Unternehmen und Mitarbeiter. Hieraus entsteht ein konkreter und eindeutiger Interessenkonflikt. Toni Seemann, verbundene Unternehmen und Mitarbeiter behalten sich das Recht vor, jederzeit die oben genannten Finanzpositionen ganz oder teilweise aufzulösen und die entsprechenden Wertpapiere zu veräußern. Hierdurch können potenziell Kursverluste des entsprechenden Wertpapiers und damit ein Vermögensverlust entstehen.

Zudem erbringt Toni Seemann auch je nach Situation einzelne vergütete Dienstleistungen für alle auf seinen Internetangeboten besprochenen Unternehmen. Hieraus entsteht ein konkreter und eindeutiger Interessenkonflikt. Zudem strebt Toni Seemann jeweils den Abschluss einer entgeltlichen Auftragsbeziehung mit vorgestellten Unternehmen an. Auch hieraus entsteht ein konkreter und eindeutiger Interessenkonflikt.

Hinweis: Ältere Versionen der Aufstellung bestehender Interessenkonflikte stellen wir - bei Nachweis eines berechtigten Interesses - gerne zur Verfügung.

Risikohinweis

Die von Aktien101.com angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information mit einem werblichen Charakter und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall sogar zum Totalverlust kommen. Insbesondere Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen, sind mit einem überdurchschnittlich hohen Risiko verbunden. So zeichnet sich dieses Marktsegment durch eine besonders große Volatilität aus und bringt die Gefahr eines Totalverlustes des investierten Kapitals mit sich. Weiterhin sind Small- und Microcaps oft sehr markteng und wir raten Ihnen ausdrücklich, jede Order streng zu limitieren. Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität und niedriger Börsenkapitalisierung ist höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar. Aufgrund des spekulativen Charakters der dargestellten Unternehmen ist es durchaus möglich, dass bei Investitionen Kapitalminderungen bis hin zum Totalverlust eintreten können. Engagements in den Publikationen der von Aktien101.com vorgestellten Aktien bergen zudem teilweise Währungsrisiken. Die Publikationen von Aktien101.com dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die veröffentlichten Informationen geben lediglich einen Einblick in die Meinung der Redaktion bzw. Dritter zum Zeitpunkt der Publikationserstellung. Autoren und Redaktion können deshalb für Vermögensschäden unter keinen Umständen haftbar gemacht werden. Alle Angaben sind ohne Gewähr, wir versichern aber, dass wir uns nur Quellen bedienen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Obwohl die in den Analysen und Markteinschätzungen von Aktien101.com enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Richtigkeit, Fehler, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der dargestellten Sachverhalte, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen, Planungen und Beurteilungen sowie alle weiteren Aussagen. Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Aktien101.com auf seinen Webseiten veröffentlicht, stellen weder ein Kauf- oder Verkaufsangebot für die behandelten Wertpapiere noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren im allgemeinen dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Beiträge für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, dass Aktien grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei Small- und Microcap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Jeglicher Haftungsanspruch auch für ausländische Aktienempfehlungen, Derivate und Fondsempfehlungen wird daher grundsätzlich ausgeschlossen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Redaktion kommt durch den

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 25, 2022 05:15 ET (09:15 GMT)