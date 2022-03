Aixtron springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Immerhin schießt der Kurs rund zwei Prozent in die Höhe. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 21,02 EUR hingelegt werden und damit so viel November nicht mehr! Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Download-Tipp: Aufgrund der großen Brisanz bei Aixtron, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Aixtron der letzten drei Monate. Für eine ausführliche Aixtron-Analyse einfach hier klicken.

Die Charttechnik zeigt sich nach diesem Anstieg wieder von ihrer besten Seite. Da Aixtron dadurch eine wichtige Hürde genommen hat. Immerhin erklimmt der Titel ein neues Monatshoch. Im Chart waren bisher 20,98 EUR dieser markante Wendepunkt. Wir werden also Zeuge eines echten Börsenkrimis.

Wer die übergeordnete Perspektive in den Vordergrund stellt, bekommt momentan Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...