Anteilseignern von Lanxess dürfte heute das Lachen vergehen. Denn der Kurs wird um satte rund zwei Prozent abgestraft. Die Papiere kosten damit nur noch 41,35 EUR. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Lanxess-Aktie.

Kursverlauf von Lanxess der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Lanxess-Analyse einfach hier klicken.

Auch wenn man es kaum glauben mag, aber die Technik ist trotz des Rücksetzers positiv. Denn ein wichtiger Widerstand liegt noch immer in Griffweite. So müsste die Aktie lediglich rund elf Prozent klettern und würde neue Monatshochs ausbilden. Bisher hatte der Titel dieses Top bei 45,71 EUR ausgelotet. Uns erwartet also ein heftiger Kampf zwischen Bullen und Bären.

Zu beachten ist in jedem Fall der 200er-GD, der aktuell bei 55,74 EUR verläuft. Nach diesem Indikator ...

