Heimlich, still und leise hat sich der norwegische Wasserstoff NEL frisches Kapital beschafft. Wie das Unternehmen in der vergangenen Woche quasi nebenbei bekannt gab, wurde 98 Millionen neue Aktien für einen Kurs von rund 1,60 Euro im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben. Damit konnten sich die Norweger also knapp 160 Millionen Euro liquide Mittel beschaffen, die dringend benötigt werden…

Denn die Nachfrage nach Elektrolyseuren zur Wasserstoff-Produktion schießt derzeit regelrecht durch die Decke. Die Energiekrise der fossilen Brennstoffe macht die Alternativen Energien immer interessanter. Daher plant NEL mit dem Geld den Ausbau seiner Produktionskapazitäten, um der Nachfrage gerecht zu werden. Der Aktienkurs ging unmittelbar nach der Kapitalerhöhung (natürlich) ...

