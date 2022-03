Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX verliert auf Wochensicht 2,4% und beendet damit voraussichtlich seinen vor zwei Wochen gestarteten kurzfristigen Aufwärtstrend. Der MACD nähert sich nun wieder seiner Signallinie, und auch das Momen- tum lässt deutlich nach. Am wesentlichsten scheint aber, dass die 50-Tage- Linie die 200-Tage-Linie durchbrochen hat und damit ein sogenanntes To- deskreuz ausgebildet hat, ein mittel- bis langfristiges starkes Verkaufssignal wie bereits in der letzten Woche an dieser Stelle erwähnt. Für die nächste Woche erwarten wir allerdings, dass sich der ATX im Bereich zwischen 3.200 und 3.300 Punkten stabilisiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...