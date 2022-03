Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die Erholung des globalen Aktienmarktindex setzte sich auch in der letzten Woche fort. Er stieg in EUR um +3,3%. Der S&P 500 legte in EUR um +3,7% zu. Der Nikkei 225 befestigte sich in EUR um +3,4%. Der Stoxx 600 notierte im Wochenvergleich lediglich um +0,6% höher. Der globale Schwellenländerindex stieg in EUR um +2,7%. Die Volatilität des S&P 500 ist in den letzten beiden Wochen signifikant gesunken. Das ist positiv zu werten. Aus technischer Sicht entsteht beim US-Leitindex nun wieder ein Aufwärtstrend. Die zuletzt sehr starke Aufwärtsbewegung wird sich in den nächsten Wochen allerdings abschwächen. Auch die Volatilität sollte in weiterer Folge wieder zunehmen. Die erwartete Umsatz- und Gewinnentwicklung des US-Aktienmarktes ist in ...

