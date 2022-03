Mit den steigenden Fallzahlen kehrt auch für den Impfstoffhersteller BioNTech die ganz große Perspektive zurück. Denn Impfungen zum Schutz vor schweren Krankheitsverläufen dürften uns wohl auch in den kommenden Jahren noch begleiten. Und hier ist BioNTech nun einmal führend. Dementsprechend spannend dürfte es in der kommenden Woche für alle BioNTech-Aktionäre werden…

Denn am Mittwoch haben die Mainzer die Bekanntgabe ihrer Geschäftszahlen für 2021 angekündigt. Angesichts der hohen Inzidenzen dürfte dabei vor allem der Ausblick auf die kommenden Monate und Jahre starke Beachtung finden. An der Börse hatte sich die Aktie seit den Tiefs am 7. März im Bereich von 125 US-Dollar gut erholt, auch wenn es am Freitag einen kleinen Dämpfer gab.

Ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...