Valneva-Aktionäre mussten zuletzt eine schallende Ohrfeige einstecken. Denn im Vergleich zur Vorwoche errechnet sich ein Minus von 9,30 Prozent. Für die Aktie ging es an drei der fünf Tage nach unten. Besonders übel war dabei der Freitag mit einem Minus von 8,68 Prozent. Wie weit geht es noch nach unten?

Trotz der Wochen-Verluste sieht es noch ganz gut aus. Der Ausbruch über eine wichtige Hürde ist nämlich nach wie vor aus dem Stand möglich. So reicht ein Plus von nur rund rund dreizehn bis zum 4-Wochen-Hoch. Dieses Top liegt bei 39,38 USD. Das Spiel geht jetzt also in die entscheidende ...

