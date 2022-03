Arg strapaziert wurden zuletzt die Nerven von Novavax-Anteilseignern. Immerhin gaben die Notierungen in der abgelaufenen Woche 9,93 Prozent nach. An drei der fünf Sitzungen verabschiedete sich der Titel mit Kursrückgängen aus dem Handel. Mit einem Minus von 8,99 Prozent hat Novavax dabei am Freitag den Vogel abgeschossen. Tanzen die Bären nun länger auf dem Parkett oder kehren die Bullen zeitnah zurück?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Dieser Abverkauf verschlechtert die mittelfristige Technik deutlich. Da Novavax immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung rutscht. So beträgt der Sicherheitspuffer bis zum Monats-Tief nur noch rund dreizehn Prozent. Auf 65,82 USD stellt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...