In der vergangenen Woche sprang InflaRX regelrecht nach oben. Denn die Notierungen liegen heute 3,14 Prozent über dem Vorwochenniveau. zwei der zwei Sitzungen beendete der Titel im grünen Bereich. Den größten Anstieg verzeichnete InflaRX dabei am Freitag mit einem Plus von 4,64 Prozent. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Die Ausgangslage hat sich mit diesem Anstieg nun massiv verbessert. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund vierzehn Prozent. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 2,62 EUR. Der Kursverlauf ...

