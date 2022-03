Über fast 350 Millionen Euro an liquiden Mitteln verfügt der französische Impfstoffentwickler Valneva, wie das Unternehmen bei der Präsentation der Geschäftszahlen des vergangenen Jahres am Donnerstag bekannt gab. Das dürfte ausreichen, um mit der Produktion des Impfstoffs in Vorleistung zu gehen, um unmittelbar liefern, sobald die Zulassung für den Totimpfstoff VLA2001 erteilt wird.

Bisher haben die Franzosen nämlich "lediglich" grünes Licht aus dem Königreich Bahrain bekommen. Die EU hat die Notfallzulassung für den April angekündigt und es ist davon auszugehen, dass Valneva dann unmittelbar mit der Auslieferung der ersten Dosen beginnen wird. Das gesamte Vertragsvolumen beläuft sich auf 60 Millionen Impfstoffdosen! Die Anleger scheinen ebenfalls auf die ...

