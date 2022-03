Wochenlang waren Gazprom-Aktionäre, die vom Ausbruch des Krieges überrascht wurden und dann keine Möglichkeit mehr hatten, ihre Papiere zu veräußern, im Ungewissen. Denn seit Anfang März werden für russische Papiere keine Kurse mehr gestellt. Zwar verdient der Staatskonzern weiterhin prächtig, doch ob und wie sich das auf den Aktienkurs auswirken könnte, konnte zuletzt niemand sagen.

Nun gibt es zumindest einen kleinen Anhaltspunkt. Denn seit vergangener Woche wird an der Moskauer Börse wieder gehandelt. Die ersten Gazprom-Kurse deuten zwar auf eine Fortsetzung der Talfahrt hin, die aber deutlich weniger heftig ausfällt als zunächst befürchtet. So lag der Kurs für das Wertpapier bei rund 250 Rubel, was in etwa 2,30 Euro entspricht. Angesichts des letzten festgestellten Kurses ...

