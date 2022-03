Hochstimmung herrscht derzeit bei den Aktionären von Shell. Denn in der abgelaufenen Woche gewannen die Notierungen rund 9,70 Prozent. Insgesamt drei der fünf Handelstage beendete der Titel mit Zugewinnen. Am Montag hat Shell den Vogel abgeschossen mit einem Plus von 4,46 Prozent. Der weitere Tagesverlauf wird zeigen, ob sich hier kurzfristig eine Trading-Gelegenheit eröffnet. Die Technik:

Die Charttechnik zeigt sich nach diesem Anstieg wieder von ihrer besten Seite. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund 0,4 Prozent für neue Monatshochs. Bei 25,42 EUR liegt der Hochpunkt. Damit ist nun ...

