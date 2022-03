Bei Plug Power knallen die Sektkorken. So errechnet sich für den Kurs im Wochenvergleich ein Plus von 7,38 Prozent. Mit Gewinnen schloss die Aktie an insgesamt zwei der fünf Sitzungen. Besonders heftig schoss Plug Power am Mittwoch nach oben mit einem Plus von rund 5,66 Prozent. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund fünf Prozent für neue Monatshochs. Bei 26,44 EUR liegt dieses Hoch. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei Plug Power also ganz genau hinsehen.

Wir befinden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...