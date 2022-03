DJ Eiopa fordert europa-weiten Insolvenz-schutz

FRANKFURT (Dow Jones)--Die EU-Versichereraufsicht Eiopa macht sich für einen europaweiten Insolvenzschutzmechanismus stark. Mit Blick auf verbesserungswürdige Punkte im Zuge der Reform des Regelwerks Solvency II erklärt Eiopa-Präsidentin Petra Hielkema gegenüber der Börsen-Zeitung: "Das Erste ist das völlige Fehlen eines IGS, eines Sicherungssystems für Versicherungen. Ich weiß, dass es das in Deutschland gibt, aber es gibt Länder in Europa, in denen es kein IGS gibt."

Hielkema verweist in dem Interview mit der Zeitung auf das Beispiel eines europaweit tätigen Versicherers aus Dänemark. "Als er in Konkurs ging, fielen nur die Versicherungsnehmer in Dänemark unter das IGS. Alle Versicherungsnehmer außerhalb Dänemarks waren nicht einbezogen. Es ist schwierig, der Öffentlichkeit zu erklären, dass der Schutz in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich ist. Daran müssen wir arbeiten." Sie erwarte nicht, dass es einen vollständigen Vorschlag geben werde, "aber ich würde gerne einen Zeitplan haben, damit wir weiter daran arbeiten und weiter diskutieren können".

Sehr begrenzt seien bisher die direkten Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Das Anlagen-Exposure gegenüber Russland betrage 0,1 Prozent für den Versicherungssektor und 0,2 Prozent für die betriebliche Altersversorgung.

March 27, 2022

