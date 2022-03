Beim französischen Impfstoffhersteller Valneva wartet man nach wie vor auf die Zulassung des Totimpfstoffs durch die EU. Die Spannung ist sogar so groß, dass selbst die am Donnerstag vorgelegten Geschäftszahlen zu einem Non-Event verpufften. Fast 350 Millionen Euro Umsatz und liquide Mittel in einer ähnlichen Größenordnung wurden vom Markt beinahe ignoriert. Alles wartet auf den April…

Denn in der jüngsten Stellungnahme hatte Valneva vermeldet, dass die Europäische Arzneimittelagentur EMA zwar noch einige Nachfragen zum Totimpfstoff VLA2001 habe, dass Valneva aber schon im April mit der Zulassung rechnet. Die Börsen sind jedenfalls gespannt. Denn seit Tagen schon pendelt der Kurs richtungslos um die Marke von 17 Euro und ...

